Vous avez besoin d’une perceuse pour une seule fin de semaine, mais son prix vous freine ? Pourquoi l’acheter… alors que vous pourriez simplement l’emprunter. C’est précisément le réflexe que cherche à encourager la Ville de Boucherville, qui mise désormais sur le partage entre citoyens.

À l’occasion du Jour de la Terre, la municipalité lance un partenariat avec Partage Club, une application québécoise qui facilite le prêt et l’emprunt d’objets du quotidien. Au total, 180 licences gratuites sont offertes aux résidents afin de stimuler cette forme d’économie collaborative et réduire l’achat de biens neufs souvent sous-utilisés.

Déjà bien implantée sur la Rive-Sud, la plateforme rassemble plus de 3 000 utilisateurs dans l’agglomération de Longueuil, avec plus de 4 000 objets disponibles. À Boucherville, la communauté compte une centaine de membres et plus de 300 articles en circulation, allant des outils aux équipements de loisir.

Pour la conseillère municipale Anne Barabé, responsable du dossier environnemental, l’initiative s’inscrit dans une démarche concrète. « En encourageant le partage et l’emprunt d’objets plutôt que l’achat neuf, nous faisons un pas concret vers une consommation plus sobre et respectueuse de l’environnement. Avec Partage Club, c’est toute une communauté qui s’unit vers l’économie de partage et la réduction de la consommation, tout en créant des liens entre citoyens.»

Cette annonce s’aligne avec le thème du Jour de la Terre 2026.

Les citoyens qui souhaitent participer peuvent s’inscrire en ligne au boucherville.ca/partageclub