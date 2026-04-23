L’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud a tenu, le week-end dernier, son exposition annuelle au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville. Soixante-seize artistes ont présenté leurs œuvres devant un public nombreux.

L’événement a mis en lumière une grande diversité de styles et de techniques, tout en offrant une vitrine à plusieurs artistes de Boucherville, dont Carole Gauvin, Suzan St-Laurent, Jasmine Nadeau, Léo Frennière, et Myrtha Pelletier.

L’artiste invité, Olicorno, a particulièrement retenu l’attention avec ses œuvres monumentales. Reconnu pour ses tableaux de grand format diffusés dans une quinzaine de pays, il s’inspire depuis quelques années de la Renaissance pour insuffler une dimension grandiose à ses créations. Trois toiles gigantesques, aux accents spirituels et mythologiques, ont marqué les visiteurs par leur puissance visuelle.

L’exposition a ainsi permis au public de découvrir des talents variés et de plonger dans un univers artistique riche et accessible.