Le Club Cycliste de Boucherville (CCB) se prépare à accueillir la 11e édition du Critérium provincial de Boucherville, un rendez-vous sportif qui se tiendra le 25 avril au parc de la Mairie. Présenté avec l’appui de Cycle Néron, l’événement réunira plus de 200 coureurs, de 9h à 17h20.

Destinée aux cyclistes de tous les âges et niveaux, cette compétition sanctionnée par la Fédération des sports cyclistes du Québec proposera une série de départs distincts selon les catégories. Enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes auront ainsi l’occasion de se mesurer sur un parcours urbain dynamique. Comme chaque année, des participants en provenance de différentes régions du Québec et de l’est de l’Ontario sont attendus.

Tout au long de la journée, des cérémonies de remise de médailles viendront souligner les performances des athlètes, souligne Caroline Blais, présidente du CCB.