Un incendie de champ a mobilisé les pompiers en bordure de l’autoroute 30, à proximité de la rue des Érables, derrière la polyvalente, à Beauharnois, plus tôt aujourd’hui.

Selon Christian Poulin du Service de sécurité incendie de Salaberry-de-Valleyfield, l’intervention a nécessité le déploiement de 14 pompiers.

Un camion du service incendie de Beauharnois a également été demandé en renfort afin de sécuriser le secteur et procéder à la fermeture de routes.

Le brasier, dont l’origine demeure inconnue pour le moment, a été maîtrisé en début d’après-midi. La Sûreté du Québec a été informée de l’événement et une enquête pourrait être menée afin de faire la lumière sur les circonstances de l’incendie.

Aucun blessé n’a été signalé.