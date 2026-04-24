Le coup de départ de l’événement sportif À vos marques Sainte-Julie sera donné le 2 mai prochain et il marquera également le coup d’envoi des festivités entourant le 175e anniversaire de fondation de la ville, qui sera marqué par une pléiade d’activités tout au long de l’année.

Le «départ» de Sainte-Julie n’a pas été aussi fulgurant toutefois, car il a nécessité des années de démarches par un groupe d’agriculteurs du secteur appelé le Grand Coteau. Ils demandaient depuis longtemps la création d’une paroisse dans leur milieu, car ils ne souhaitaient plus être desservis par la paroisse de Varennes, située à des dizaines de kilomètres plus loin.

Dame Julie Gauthier, dite Saint-Germain, a fait don d’un lopin de terre pour y construire une église et un presbytère pour la création de la nouvelle paroisse qui a été autorisé le 6 mai 1851. Elle voulait que la paroisse soit nommée en l’honneur de sainte Julie de Corse, une martyre chrétienne qui a refusé de renier sa foi au prix de sa vie.

À vos marque, prêt : fêtez!

Si c’est une course qui donne le coup de départ des festivités, on peut par contre évoquer un marathon pour la suite, puisqu’il y aura une foule d’événements bonifiés tout au long de l’année.

Après l’événement sportif À vos marques Sainte-Julie, place à la Fête au Vieux-Village, le 6 juin, qui effectuera un véritable retour dans le temps avec des personnages d’époque, un site agrandi et un circuit animé qui mettra en valeur le patrimoine julievillois.

Cet anniversaire sera aussi souligné solennellement le dimanche 3 mai par une messe commémorative, suivie d’un dîner festif réunissant près de 200 personnes au Centre communautaire de Sainte-Julie.

Un spectacle d’envergure mettant en vedette un artiste dont l’identité sera dévoilée bientôt fera lever la Fête nationale du 24 juin, et elle proposera une zone familiale bonifiée et des activités pour toute la famille.

L’esprit de cette fête se fera aussi sentir lors des prochaines éditions du marché public, notamment avec un circuit patrimonial à bord du Julie-Express et des activités mettant en valeur les traditions culinaires de Sainte-Julie.

L’histoire de la ville sera aussi au cœur de la Journée de la famille, qui rassemblera petits et grands autours d’activités ludiques le 12 septembre, tout comme elle sera en évidence lors du Salon Place aux aînés présenté cet automne.

Du passé au futur!

Après le passé, place au futur puisque la traditionnelle Traverse de l’épouvante invitera les participants à imaginer le Sainte-Julie de demain à travers une expérience immersive qui fera frissonner les participants.

Cette année festive se terminera en beauté avec l’illumination des décorations des Fêtes, le concert et le marché de Noël, ainsi que le défilé de nuit du père Noël.

Il est à noter que plusieurs projets spéciaux viendront marquer l’année. Aussi, les organismes et entreprises locales proposeront des initiatives, des produits et des services exclusifs aux couleurs du 175e. Leur implication est détaillée sur le site Web de la Ville dans la section dédiée au 175e.

Le legs de ces célébrations sera sans nul doute le nouveau pavillon du parc Edmour-J.-Harvey, qui sera doté d’une grande salle vitrée et d’une terrasse au deuxième étage, alors que son inauguration aura lieu cet automne.

«Le 175e anniversaire de Sainte-Julie, c’est bien plus qu’une célébration. C’est l’occasion de reconnaître tout le chemin parcouru, mais aussi de se tourner vers l’avenir. Cette programmation a été pensée à l’image de notre ville : familiale, festive, dynamique et innovante! Nos célébrations sont portées par l’engagement de nos citoyens, de nos organismes et de nos entreprises. Parce qu’au fond, ce 175e, c’est celui de toute notre communauté. C’est ensemble que nous continuons à faire de Sainte-Julie un milieu de vie de qualité, aujourd’hui comme pour les générations à venir», a déclaré pour sa part le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.