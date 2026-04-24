L’équipe juvénile masculine de volleyball du Noir et Or de l’école secondaire De Mortagne a signé une performance éclatante en décrochant le titre provincial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) à Sept-Îles, les 11 et 12 avril. Déjà champions régionaux et de ligue, les représentants de Boucherville ont confirmé leur suprématie avec un parcours parfait.

Dès les quarts de finale, la formation a imposé son rythme face à Gérard-Filion, s’imposant aisément en deux manches. Même scénario en demi-finale contre Reine-Marie. La finale contre l’école Veilleux a offert toutefois une opposition plus serrée. Après une première manche maîtrisée, les joueurs doivent puiser dans leurs ressources pour arracher une victoire serrée en deuxième, scellant ainsi leur conquête.

Invaincus tout au long de la saison et des séries, les athlètes complètent une année exceptionnelle. Plusieurs finissants poursuivront leur parcours au niveau collégial, tandis que les plus jeunes contribueront à l’implantation d’un programme juvénile D1 dès l’an prochain à De Mortagne.

Les élèves de secondaire 4 décrochent un troisième titre de champions provinciaux RSEQ. Ils ont en effet remporté les honneurs dans les catégories benjamin, cadet et juvénile au cours des trois dernières années.

Encadrée par l’entraîneur Benoit Bellemare-Laporte, l’équipe évolue au sein du programme sport-études soutenu par le club des Lynx.