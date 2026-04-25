Une nouvelle offre culturelle a vu le jour à Sainte-Julie et son artisan est particulièrement fier de pouvoir compter sur la participation du réalisateur nommé aux Oscars pour Monsieur Lazhar, Philippe Falardeau. Celui-ci viendra présenter son plus récent long métrage Mille secrets, mille dangers aux spectateurs de la projection du mardi 28 avril.

Ce nouveau projet de cinéma à Sainte-Julie est l’œuvre de Patrice Duchesne, directeur général et programmation de Diffusion D’Youville, qui veut ainsi présenter un film d’intérêt par mois, le mardi, à la Salle Maurice-Savaria de l’école secondaire du Grand-Coteau.

Le 28 avril, il propose le film Mille secrets, mille dangers – Le plus beau jour du reste de ta vie en compagnie de son réalisateur, Philippe Falardeau. Le Montarvillois sera là pour répondre aux questions des spectateurs à la suite à la première représentation de 17h30 et il restera également pour présenter son film aux spectateurs de celle de 20h.

Cette comédie dramatique de 2025 est adaptée du roman primé d’Alain Farah, où le spectateur suit Alain, fils d’immigrants libanais qui, le jour de son mariage à Montréal, est submergé par l’anxiété, son passé et la réunion de ses parents. Avec un mélange de tendresse et d’autodérision, le film explore l’identité, la filiation, la déchirements familiaux et la réconciliation.

Un réalisateur de renom

Philippe Falardeau a plusieurs films québécois et américains à son actif, dont My Salinger Year (2020), avec Sigourney Weaver et Margaret Qualley; Chuck (2016), l’histoire du boxeur complètement fou qui a inspiré le film Rocky, avec Liev Schreiber et Naomi Watts; The Good Lie (2014), avec Reese Witherspoon.

Il a également réalisé la série documentaire qui a fait beaucoup réagir Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident (2023), ainsi que la populaire série télévisée Le Temps des framboises (2022).

Pour assister à l’événement du mardi 28 avril, l’admission est de 8$ pour les étudiants, 9$ pour les citoyens de Sainte-Julie et 10$ à prix régulier, à la porte ou à la billetterie

En ligne

Diffusion D’Youville présentera aussi les films Ma belle-mère est une sorcière le 19 mai et 1995 le 16 juin.