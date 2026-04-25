La Ville de Boucherville déploiera au cours des prochaines semaines une «patrouille bleue» afin de sensibiliser les citoyens à la résilience climatique de leur résidence. Deux agents mandatés feront du porte-à-porte en soirée et durant les fins de semaine, entre 16h30 et 20h, pour informer les propriétaires sur la capacité de leur habitation à faire face aux précipitations intenses. Ces représentants, issus de l’organisme Nature-Action Québec, seront munis d’une lettre officielle les autorisant à intervenir à domicile.

Par voie de communiqué, la Ville indique que «comme les épisodes de pluie intense risquent d’augmenter avec les changements climatiques, il est nécessaire de mieux préparer les résidences face à ces risques. Plusieurs gestes peuvent d’ailleurs être posés à cet effet afin d’éviter des refoulements d’égouts, des infiltrations d’eau et des dommages coûteux. La patrouille bleue proposera des astuces aux citoyens rencontrés afin de bien gérer les eaux pluviales, comme l’ajout de drains de fondation, la réorientation des gouttières ou la vérification de la pente du terrain.»

Les citoyens qui souhaitent obtenir plus d’information ou poser leurs questions peuvent contacter la ligne info-environnement de la Ville de Boucherville au 450 449-8113 ou par courriel à [email protected].