Tous les regards sont tournés vers Boucherville où les meilleures équipes du pays croiseront le fer dans le cadre du Championnat canadien de curling en fauteuil roulant 2026, qui se déroulera au Club de curling de Boucherville du 27 avril au 2 mai.

L’engouement pour le curling en fauteuil roulant au Canada est à son comble depuis la médaille d’or remportée par Équipe Canada aux Jeux paralympiques en Italie en mars dernier.

Tous les regards sont maintenant tournés vers Boucherville où les meilleures équipes du pays croiseront le fer dans le cadre du Championnat canadien de curling en fauteuil roulant 2026, qui se déroulera au Club de curling de Boucherville du 27 avril au 2 mai.

Douglas Dean (Thunder Bay) et son équipe du Nord de l’Ontario sont de retour à Boucherville en tant que champion en titre, mais la concurrence s’annonce féroce, notamment de la part de l’équipe Québec 1 dirigée par le capitaine Carl Marquis (Magog), ainsi que de l’équipe Saskatchewan 1 et sa capitaine Marie Wright (Moose Jaw).

La compétition réunira 12 équipes : les 10 champions provinciaux, ainsi qu’un deuxième représentant chacun pour le Québec et la Colombie-Britannique, autorisés à présenter une deuxième équipe après avoir terminé sur le podium du championnat de 2025.

Pour la première fois depuis l’édition 2024, le Manitoba sera représenté. Son capitaine est Billy Bridges, quadruple médaillé paralympique en para-hockey sur glace, qui a fait ses débuts à Boucherville l’an dernier sous les couleurs de l’Ontario.

Lors du premier tour, l’équipe Manitoba (Winnipeg) affrontera l’équipe Ontario (Schomberg), composée exclusivement d’athlètes du Programme national de curling en fauteuil roulant du Canada, dont le capitaine Karl Allen.

Le tournoi à la ronde débute le lundi 27 avril à 16 h avec de l’action sur les cinq pistes du Club de curling de Boucherville. L’équipe Nouvelle-Écosse de Laughlin Rutt (Sackville) et l’équipe Nouveau-Brunswick de Sarah Benevides (Saint John) devront patienter jusqu’à mardi matin pour disputer leur premier match.

Les équipes sont réparties en deux groupes en fonction des résultats de l’édition précédente.

Chaque équipe disputera cinq matchs préliminaires. Les trois meilleures formations de chaque groupe se qualifieront pour les éliminatoires, tandis que les autres participeront aux matchs de consolation.

Les éliminatoires débuteront le jeudi 30 avril à 15 h et se termineront le samedi 2 mai.

Pour la deuxième année consécutive, le championnat se déroulera en parallèle du Défi sportif AlterGo, un événement qui accueille près de 6 000 athlètes ayant une limitation fonctionnelle.

L’entrée au Championnat canadien de curling en fauteuil roulant 2026 est gratuite.