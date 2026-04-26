Pendant près de 12 ans, Guillaume Marchand a œuvré au sein de la Ville de Varennes et voilà qu’il effectue un retour, cette fois à titre de directeur général adjoint en raison l’arrêt de travail du directeur général, Joel Bélanger.

Guillaume Marchand a travaillé à la Ville de 2006 à 2018, notamment chez Varennes développement ainsi qu’à titre de chef de division au développement économique à la direction générale.

M. Marchand a par la suite été vice-président immobilier chez Innoval, à Varennes, avant d’œuvrer au Service de la stratégie immobilière de la Ville de Montréal, où il travaillait jusqu’à tout récemment.

Guillaume Marchand occupera officiellement son poste à compter du lundi 4 mai prochain et il se joindra donc au directeur du Service des communications et des relations avec le citoyen, Pierre-Guy Dallaire, qui a été nommé également directeur général par intérim en l’absence de Joel Bélanger.