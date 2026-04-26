L’école De La Broquerie, à Boucherville, s’est démarquée lors de la 4e édition des Prix Inspiration Patriotes du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), en remportant un prix pour son projet intergénérationnel Caléo.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le 16 avril à l’école secondaire De Mortagne, l’école De La Broquerie a remporté les honneurs dans la catégorie Ouverture pour sa portée humaine et son impact dans la communauté.

Il y a trois ans, trois enseignants ont imaginé un projet intergénérationnel alliant apprentissages, savoir‑être et ouverture à l’autre. En collaboration avec la résidence pour personnes âgées Caléo, ils ont mis en place des rencontres mensuelles réunissant près de 60 élèves et les résidents.

Chacun des élèves était jumelé à deux ou trois personnes âgées pour réaliser ensemble des activités telles que bricolage, partage de photos et discussions, permettant ainsi de créer des liens. Les élèves ont pu développer notamment des compétences sociales telles que l’écoute, l’empathie et le respect, tout en découvrant la richesse des parcours de vie des aînés.

Le projet Caléo se distingue par sa dimension humaine et son ancrage dans la communauté, précise le CSSP.