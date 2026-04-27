Lors de l’assemblée publique du 14 avril, le conseil a attribué le contrat pour l’élaboration d’un concept et la rédaction d’un programme fonctionnel et technique pour l’implantation d’une patinoire réfrigérée couverte au parc Jules-Choquet. Le maire a toutefois précisé que la Ville est «au tout début du processus».

La société Épigraphe Architectes a obtenu pour ce mandat un montant total de 40 241,25$, toutes taxes comprises.

Deux citoyens ont posé des questions concernant cette future infrastructure, notamment afin de savoir quelles seront les étapes par la suite dans ce dossier.

«Après ça, ça va nous être présentés, a expliqué le maire Mario Lemay. Il y aura sans doute peut-être un estimé préliminaire des coûts et, naturellement, le conseil va regarder tout ça, voir l’allure que ça va avoir aussi et où ça va être installé au parc Jules-Choquet.»

«Donc on est vraiment au tout début, aux balbutiements, et cette firme va commencer à rendre le projet plus concret, mais on est encore loin de lancer le projet pour l’instant», a-t-il prévenu.

De son côté, la directrice générale, Mélanie Brisson, a rappelé que la Ville a accéléré ces démarches pour pouvoir déposer une demande de subvention pour ce projet. Il fallait faire vite, a-t-elle ajouté, car la date limite approche pour la date limite des dépôts.

Rappelons que l’équipe du maire a promis, pendant son mandat se terminant normalement en 2029, la construction d’une patinoire réfrigérée couverte, permettant également la tenue d’activités sportives estivales comme le pickleball et le basketball, en plus d’activités culturelles.