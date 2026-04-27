La Caisse Desjardins des Patriotes affiche des excédents en forte progression et redistribue près de 8 M$ à ses membres et à la collectivité en 2025. L’institution financière a enregistré des excédents d’opération de 73,26 M$, en hausse de 19,7 % par rapport à 2024, tandis que son volume d’affaires a atteint 9,01 G$, en croissance de 9,6 %.

Ces résultats ont été présentés aux membres lors de l’assemblée générale annuelle, le 15 avril. Ces derniers ont été appelés à se prononcer sur le partage des excédents, en plus de participer à l’élection des administrateurs.

Leur appui a permis d’entériner le versement d’une ristourne totale de 7,9 M$.

De cette somme, 7 M$ seront remis directement aux membres sous forme de ristournes individuelles. Un montant de 902 479 $ sera pour sa part versé au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), qui soutient des projets répondant à des besoins collectifs.

«La décision prise par les membres permet à la Caisse de contribuer au développement de nos communautés en soutenant des projets structurants», a souligné le président du conseil d’administration, Steve Chagnon.

Au cours de l’année, la Caisse a également versé 310 541 $ en commandites et dons, en plus d’octroyer 685 217 $ par l’entremise du FADM.

Enfin, cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration. Emmy Aylwin et Adélaïde Vautier ont été élues, tandis que Marc Demers, Iris Gabelier et Michel Ste-Marie ont été réélus.