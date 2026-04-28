La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) avertit que le danger d’incendie demeure élevé à extrême dans la Montérégie et qu’il faut à tout prix éviter, entre autres, de brûler les rebuts.

Un danger d’incendie a été lancé pour les régions de la Montérégie, du Témiscamingue, de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de l’Estrie.

La SOPFEU rappelle que les conditions printanières sont maintenant bien établies dans la région de la Montérégie et la diffusion de l’indice du danger d’incendie se poursuit. Il a atteint un niveau particulièrement préoccupant lundi et mardi.

Les conditions actuelles, soit du temps sec avec vent et un ensoleillement constant favorisent l’assèchement rapide des combustibles au sol comme les feuilles mortes et la broussaille.

Ces combustibles légers, abondants dans les champs et autour des résidences, deviennent alors très inflammables et augmentent le risque d’incendie lors des périodes de beau temps.

Dans ces conditions, quelques heures suffisent pour faire augmenter rapidement le risque de propagation d’un feu. Une vigilance accrue est donc essentielle dans ces régions, précise la SOPFEU.

Pour connaître le niveau de danger d’incendie par région :

https://www.sopfeu.qc.ca/carte/?showFireDanger=true