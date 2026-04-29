La MRC de Marguerite-D’Youville rappelle que le gazon, les feuilles et les branches ne doivent pas être déposés dans le bac brun, car ceux-ci nuisent au bon fonctionnement du procédé et peuvent engendrer des coûts importants d’arrêts d’opérations et de bris d’équipements. La MRC souligne que ces coûts évitables représentent une dépense de plus de 1 M$ collectivement chaque année.

Le bac brun est destiné uniquement aux résidus alimentaires et papiers ou cartons souillés par la nourriture. Ces résidus alimentaires sont traités par biométhanisation à l’usine de la Sémecs à Varennes. Ce procédé permet de produire du biogaz et un fertilisant, ce qui contribue à réduire l’enfouissement et les émissions de gaz à effet de serre.

La MRC précise que d’importantes quantités de gazon sont déposées dans les bacs bruns chaque été et cette matière ligneuse est mal adaptée à la biométhanisation. Elle prend du temps à se dégrader, ce qui entraîne notamment des blocages au niveau des équipements et des bris mécaniques fréquents.

Il existe des alternatives simples et écologiques pour disposer de ces matières de façon responsable, dont les collectes de résidus verts qui permettent de se départir des sacs de gazon, feuilles mortes et branches. Il est à noter toutefois que seuls les sacs en papier sont acceptés. Tous les types de sacs en plastique seront refusés.

En petites quantités, le gazon peut aussi être intégré à un composteur de jardin, mentionne la MRC, et qu’on peut apporter les surplus de gazon à l’Écocentre, où il sera traité adéquatement.

Il est aussi possible de pratiquer l’herbicyclage, c’est-à-dire de laisser les morceaux de gazon sur place après la tonte, où ils se décomposeront rapidement en enrichissant naturellement le sol en nutriments.

Finalement, on peut aussi opter pour le feuillicyclage, soit de déchiqueter les feuilles à l’aide d’une tondeuse et de les laisser sur place, où elles se dégraderont naturellement et amélioreront la qualité du sol.