Ils sont vites sur leurs patins!
Les patineurs de vitesse sur longue piste du programme Sport-Étude De Mortagne se sont démarqués lors des récents Championnats canadiens jeunesse à Calgary. Cet événement d’envergure regroupait les 20 meilleurs patineurs au pays dans les catégories 11, 12 et 13 ans. Miguel Baril et Chloé Lemieux, élèves de 3e secondaire, ainsi que Eliot Choquet, 2e secondaire, ont fièrement représenté le Québec chez les 13 ans. Chez les filles, Chloé a terminé au 13e rang du classement général. Eliot et Miguel ont été particulièrement dominants en remportant ensemble quatre des cinq titres de champions canadiens disponibles.
Golf de la Fondation De Mortagne
La Fondation École de Mortagne tiendra la 15e édition de son tournoi de golf le 18 juin, au Club de golf des Îles de Boucherville, sous la présidence d’honneur du hockeyeur professionnel Anthony Mantha. Cette journée se veut à la fois festive, sportive et significative pour la communauté scolaire. Les fonds amassés permettront de financer des projets culturels, sportifs et technologiques, de soutenir des activités pédagogiques et parascolaires, ainsi que d’offrir des ressources supplémentaires aux élèves. Le coût est de 235$ incluant golf, voiturette, brunch et souper.
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10 ans et des nouveautés
Le Triathlon-Duathlon de Boucherville souffle ses 10 bougies et, pour l’occasion, quelques nouveautés sont au programme. L’événement du 26 et 27 septembre proposera notamment de nouvelles catégories visant à initier les plus jeunes au sport, dont un triathlon jeunesse accessible dès 4 ans et un duathlon jeunesse destiné aux enfants de 7 à 11 ans. Les participants pourront également relever un défi supplémentaire avec une épreuve de demi-longue distance, en solo ou en équipe. L’athlète bouchervilloise Marjorie Lajoie, qui a participé aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 et de Milano Cortina 2026, sera la présidente d’honneur
Salon À toute jeunesse
La 2e édition du Salon À toute jeunesse, une initiative de la Table enfance jeunesse des Seigneuries s’est tenue le 11 avril au centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Près de 600 personnes y ont participé, découvrant la richesse du filet social local en rencontrant des organismes dédiés aux jeunes de 6 à 24 ans. La Table enfance jeunesse des Seigneuries est un lieu de concertation intersectorielle visant à promouvoir des conditions de vie favorables au développement des jeunes et de leur famille, tout en renforçant le filet social.
Des pots pour le fun
L’école secondaire De Mortagne s’est illustrée en remportant un prix au Défi OSEntreprendre 2025-2026, dans la catégorie Adaptation scolaire — secondaire et éducation des adultes. Le projet Des pots pour le fun!, porté par des élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme en formation préparatoire au travail, propose des recettes en pot à offrir. Cette initiative entrepreneuriale favorise l’autonomie, la motivation et la créativité des jeunes, tout en mettant en valeur leur savoir-faire au sein de la communauté scolaire.