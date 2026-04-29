Ils sont vites sur leurs patins!

Golf de la Fondation De Mortagne

La Fondation École de Mortagne tiendra la 15e édition de son tournoi de golf le 18 juin, au Club de golf des Îles de Boucherville, sous la présidence d’honneur du hockeyeur professionnel Anthony Mantha. Cette journée se veut à la fois festive, sportive et significative pour la communauté scolaire. Les fonds amassés permettront de financer des projets culturels, sportifs et technologiques, de soutenir des activités pédagogiques et parascolaires, ainsi que d’offrir des ressources supplémentaires aux élèves. Le coût est de 235$ incluant golf, voiturette, brunch et souper.

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