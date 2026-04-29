André Bastien, vice-président d’Environnement Nature Boucherville, a été honoré le 27 avril par le conseil municipal de Boucherville qui lui a décerné le prix Frédéric-Back 2026 dans le cadre d’une cérémonie de l’Ordre du mérite.

Décernée une fois par année, généralement à proximité du Jour de la Terre, cette distinction souligne l’apport de citoyens qui se démarquent par des actions concrètes en environnement. Elle porte le nom du cinéaste et environnementaliste Frédéric Back, reconnu pour son œuvre engagée en faveur de la protection de la nature.

Un militant de longue date pour l’électrification

En annonçant le lauréat, la conseillère municipale Isabelle Bleau a insisté sur l’engagement soutenu d’André Bastien, notamment dans le domaine de l’électrification des transports.

«Sa passion remarquable sur l’électrification des transports, conscientise régulièrement et de façon publique les élus à faire les bons choix et à aller de l’avant en la matière », a-t-elle déclaré.

Elle a retracé son parcours marqué très tôt par une sensibilité aux enjeux environnementaux, depuis ses années dans le mouvement scout jusqu’à sa carrière d’ingénieur physique.

«Celle-ci, débutée chez Alcan, au Saguenay, l’a rapidement sensibilisé aux enjeux de la qualité de l’air, de la santé publique et de l’environnement. Témoin de ces enjeux en milieu industriel, il a fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) son cheval de bataille depuis.»

M.Batien a poursuivi sa carrière chez Hydro-Québec. À la retraite, il s’est impliqué activement dans plusieurs organismes, dont Environnement Nature Boucherville, où il milite depuis 13 ans.

Membre fondateur de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) et et du site Roulezelectrique.com, il est actif sur plusieurs plateformes spécialisées.

Mme Bleau a aussi souligné son travail soutenu et son implication en faveur de l’électrification de la flotte de véhicules des municipalités de l’agglomération de Longueuil. «Il intervient régulièrement auprès des élus lors des séances du conseil pour proposer, remettre en question et assurer un suivi rigoureux dans l’octroi de contrats liés à l’achat ou la location de véhicules électriques. Il fait également la veille de tous les programmes de subventions gouvernementales, afin d’être à l’affût des nouvelles pratiques mises en place au Québec. »

«Les véhicules, c’est là que ça se joue»

Prenant la parole, André Bastien a insisté sur l’importance stratégique de l’électrification pour réduire les émissions de GES.

«Si on regarde les données, au Québec, environ 45% des GES viennent des véhicules. Au niveau municipal, c’est autour de 76%, et dans nos vies personnelles, ça tourne autour de 70%. Donc, les véhicules, c’est important de les électrifier», a-t-il affirmé.

Une implication municipale soutenue

Au-delà de son implication associative, André Bastien a également contribué aux réflexions municipales en matière d’environnement et de développement durable.

Il a notamment été membre du Comité 21 de la Ville de Boucherville ainsi que de la Commission du développement durable.

Malgré les progrès, M. Bastien rappelle que les défis demeurent importants, notamment en ce qui concerne les changements climatiques et la protection des milieux naturels.

«Continuons de planter des arbres, continuons de protéger nos milieux naturels et continuons d’électrifier nos transports», a-t-il lancé en conclusion.