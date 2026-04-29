Une opération de distribution d’appâts vaccinaux est en cours jusqu’au 10 mai afin d’immuniser les ratons laveurs, les mouffettes et les renards contre la rage. Dans le cadre de cette opération, il est à noter que Saint-Bruno-de-Montarville est dorénavant dans la zone de surveillance rehaussée.

@R: L’objectif est de freiner la propagation de la maladie après la découverte de plusieurs cas chez des ratons laveurs au Québec depuis décembre 2024. À ce sujet, la conseillère en relations avec les médias à la Direction de santé publique de la Montérégie, Joëlle Jetté, a précisé que 26 cas de rage du raton laveur ont été confirmés depuis le début de l’année et plus de 100 cas depuis 2025 en Montérégie et en Estrie.

Elle a rappelé que la rage est une maladie grave et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, y compris les humains. Elle se transmet généralement par la salive d’un animal, notamment lors d’une morsure ou d’une griffure.

Une progression des cas de rage a été constatée et, dorénavant, le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville est compris dans la zone de surveillance rehaussée, ce qui s’explique entre autres par la présence du parc national du Mont-Saint-Bruno, adjacent à Sainte-Julie.

Un ravioli vert kaki

Les équipes du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs parcourront ainsi un territoire de près de 2 500 km² touchant 55 municipalités de l’Estrie et de la Montérégie.

Ils distribueront manuellement plus de 206 000 appâts vaccinaux dans les milieux fréquentés par les ratons laveurs, c’est-à-dire les berges des cours d’eau, les bordures des champs et des installations agricoles, les bâtiments abandonnés et les abords des poubelles.

Notons que l’appât vaccinal ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki. Il dégage une odeur sucrée attirante pour les espèces ciblées, mais il ne contient pas de virus actif et ne peut pas transmettre la rage.