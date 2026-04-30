Quatre corps policiers dont le Service de police d’agglomération de Longueuil (SPAL) unissent leurs efforts pour contrer la violence et l’extorsion contre les commerçants. Le projet UNIS vise notamment à encourager les signalements et à optimiser la réponse policière face à ces crimes.

«Aucun commerce ne doit opérer sous la menace. C’est précisément pour briser ce cycle que nos organisations parlent aujourd’hui d’une seule voix et déploient le projet UNIS, une réponse concertée contre l’extorsion et la violence envers les commerçants à l’échelle du Québec», a affirmé Benoit Dubé, directeur général adjoint à la Sûreté du Québec (SQ), lors d’une conférence de presse, le 30 avril à Montréal.

Cette stratégie commune d’intervention regroupe la SQ, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de Laval et le SPAL.

Les corps policiers souhaitent ainsi davantage protéger et soutenir les commerçants par une prise en charge rapide et coordonnée, de même que rendre leur présence plus visible et rassurante.

UNIS contribuera de plus à créer un portrait commun du phénomène, afin de renforcer la collecte et le partage de renseignement à l’échelle du Québec.

Par cette concertation provinciale, les corps policiers cherchent à réduire la capacité des criminels et groupes criminels à opérer.

«Au sein de l’agglomération de Longueuil, comme ailleurs dans la région métropolitaine, nous envoyons un message clair : ces crimes seront enquêtés, leurs auteurs identifiés et traduits en justice», a exposé Sylvain Stringer, directeur adjoint à la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement au SPAL.

Rappelons que plusieurs commerces de la Rive-Sud ont été victimes d’extorsion.

En décembre dernier, le SPAL a arrêté deux individus en lien avec une série d’extorsion dans des commerces de Saint-Lambert. Le restaurant Primi Piatti a été incendié en septembre. Trois commerces, dont le restaurant Cru, avait reçu des enveloppes contenant des munitions et lettres de menace. Le Limousine a fait l’objet d’une tentative d’incendie.

(Détails à venir)