Des travaux de remplacement du système d’éclairage s’amorceront le 4 mai sur la route 132, à Boucherville, entre les boulevards Marie-Victorin et de Montarville, a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le chantier doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’été 2026.

Dès le début des travaux, une voie sera fermée en alternance dans chaque direction sur ce tronçon, tandis que les bretelles d’accès seront fermées par défaut.

Des chemins de détour seront mis en place à l’aide d’une signalisation temporaire.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, et les automobilistes sont invités à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements.

Le Ministère précise que l’échéancier pourrait être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Il recommande de consulter Québec 511 avant de prendre la route afin de planifier ses déplacements.