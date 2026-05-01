La Ville de Boucherville encourage la population à adopter des gestes simples pour favoriser la biodiversité, notamment en retardant la tonte du gazon durant le mois de mai et en créant des îlots naturels sur leur terrain.

Dans le cadre de l’initiative Mai fleuri, les citoyens sont invités à patienter avant de tondre leur pelouse, le temps que les fleurs printanières, dont les pissenlits, complètent leur cycle de floraison.

Cette pratique permet aux insectes pollinisateurs, comme les abeilles, de trouver une source de nourriture essentielle à une période où celle-ci est plus rare.

La Municipalité emboîte le pas en suspendant la tonte dans ses espaces verts jusqu’à la fin de la floraison. Une exception demeure toutefois pour les terrains sportifs, où l’entretien régulier est maintenu à raison de deux tontes hebdomadaires.

Des îlots pour soutenir la faune

Au-delà du printemps, la Ville mise sur l’aménagement d’îlots de biodiversité pour prolonger les retombées positives. Ces zones végétalisées, composées de plantes variées et entretenues de façon écologique, offrent un habitat et des ressources alimentaires à plusieurs espèces, dont certains insectes et oiseaux. Elles contribuent également à la protection d’espèces vulnérables, comme le papillon monarque, mentionne la Ville dans un communiqué de presse.

Distribution de semences

Des sachets de semences destinés à la création d’îlots seront remis gratuitement lors de la Journée de l’environnement, prévue le 23 mai au parc de la Rivière-aux-Pins. Des affichettes explicatives sont aussi disponibles à l’hôtel de ville ainsi qu’à la bibliothèque municipale pour soutenir ces initiatives.

Renseignements : Ligne info-environnement 450 449-8113 ou [email protected]