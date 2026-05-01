Le gymnase de l’école secondaire De Mortagne a vibré au rythme de la 12e édition de l’Open de Boucherville, jumelée pour une deuxième fois à un volet international. Au total, 227 joueurs provenant du Québec, de l’Ontario, d’Halifax, mais aussi du Brésil, des États-Unis, de l’Inde et de la Colombie ont pris part à la compétition.

Pendant deux jours, les échanges se sont enchaînés. Des catégories jeunesse, de 9 à 18 ans, jusqu’à l’élite du Top 36, le calibre de jeu a retenu l’attention.

La Super ligue, composée de 92 participants, a particulièrement mis en lumière une relève prometteuse.

Les finales ont marqué le point culminant du tournoi, notamment dans les divisions Top 36, U13, U15 et U18, où plusieurs duels serrés ont opposé les meilleurs joueurs locaux à des adversaires internationaux.

Les athlètes de Boucherville ont su tirer leur épingle du jeu. David Bourassa a décroché le bronze dans le Top 36. Victor Gaal a obtenu le bronze chez les U11. Maxence Neige est monté sur la troisième marche du podium chez les U13. Thomas Goyette a remporté l’argent en Super Ligue. Arthur Picard a mis la main sur le bronze dans cette même catégorie. Et Thomas Nunez a également décroché l’argent en Super Ligue.

L’organisation du Club de tennis de table de Boucherville a pu compter sur l’implication d’une vingtaine de bénévoles, qui ont assuré le bon déroulement de l’événement.