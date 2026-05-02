Des travaux de remplacement de structures de supersignalisation situées sur l’autoroute 30, en direction ouest, entre la bretelle de sortie no 87, à Sainte-Julie, et l’échangeur des autoroutes 20 et 30, à Boucherville, auront lieu de soir et de nuit, du 3 mai jusqu’à la mi-juillet.

Durant cette période, ces travaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) entraîneront la fermeture d’une voie sur deux de l’autoroute 30, en direction ouest, entre la sortie no 87 et l’autoroute 20, de 20h jusqu’à 5h le lendemain.

Le MTMD indique qu’il y aura également fermeture par défaut des bretelles suivantes : sortie no 87 (Sainte-Julie, Saint-Amable) de l’autoroute 30 en direction ouest; de la sortie no 83 (Montréal, Québec) de l’autoroute 30 en direction ouest; de la bretelle menant de la voie de desserte de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 20 en direction est; de la bretelle menant de la voie de desserte de l’autoroute 20 en direction ouest vers l’autoroute 30 en direction ouest.

À noter que la limite de vitesse permise sera abaissée à 80 km/h près de la zone de travaux. Le Ministère précise que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.