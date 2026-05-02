Le skatepark de Boucherville sera le théâtre d’une compétition d’envergure le 9 mai, alors que le Championnat québécois de pumptrack s’y arrêtera pour la première fois.

Organisé par le Club BMX de la Rive-Sud, l’événement se déroulera au 540, chemin du Lac et devrait attirer des athlètes de partout au Québec.

Une discipline en pleine croissance

Le pumptrack, encore méconnu du grand public, gagne rapidement en popularité. Cette discipline consiste à parcourir à vélo une piste composée de bosses et de virages relevés, sans pédaler.

«Ils ont des pédales, mais il ne faut pas qu’ils pédalent. S’ils pédalent, c’est comme du trichage, ils peuvent être disqualifiés», explique Marie-Noël Gagné, du Club BMX de la Rive-Sud.

Les participants doivent plutôt générer leur vitesse uniquement à l’aide des mouvements du corps, en «pompant» sur les reliefs du parcours.

Une compétition contre la montre

Le championnat réunira des compétiteurs âgés de 5 à 60 ans, qui s’affronteront contre le chronomètre afin d’obtenir les meilleurs temps et grimper au classement.

Bien que les inscriptions soient encore en cours, les organisateurs s’attendent à une forte participation.

«Pour l’instant, on en a une vingtaine, mais les gens s’inscrivent beaucoup à la dernière minute. Dans les autres années, il y avait environ 120 à 130 participants, donc on s’attend à au moins une centaine», indique Mme Gagné.

Du côté du Club BMX de la Rive-Sud, une quarantaine de membres devraient prendre part à la compétition.

Une première à Boucherville

Le championnat québécois de pumptrack existe depuis environ quatre ans et se déplace chaque année sur différents sites à travers la province.

«C’est la première fois qu’on a cet événement-là à Boucherville», souligne Mme Gagné.

Le club organisateur regroupe des membres de plusieurs municipalités, notamment Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville.

Un invité de calibre international

L’événement pourra également compter sur la présence d’un athlète de renom, soit Eddie Clerté, champion mondial de pumptrack et représentant de la France, qui offrira une démonstration.

Les compétitions débuteront à 9h30 pour les 2 à 5 ans. Les organisateurs invitent la population à venir assister à cet événement sportif.