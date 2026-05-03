La Commission municipale du Québec (CMQ) a indiqué à La Relève que les informations transmises par les conseillers municipaux indépendants, Carine Durocher et Gaétan Marcil, sont «toujours en analyse», sans toutefois préciser s’il y aura ou non enquête sur les récents événements à Varennes.

Le élus indépendants ont reçu le 23 avril une communication de la part de la Commission, soit 60 jours après le dépôt de leur demande, ce qui est le délai maximum pour que l’organisme indique si la demande est recevable ou pas.

Les deux conseillers ont donc été informés que le traitement de leur demande «doit se poursuivre» et qu’ils seront avisés sans délai «lorsque son traitement sera complété». La CMQ a ajouté : «Nous vous rappelons que nos enquêtes sont confidentielles et que, conséquemment, nous ne pourrons vous informer des démarches entreprises dans le cadre de celles-ci.»

La conseillère Carine Durocher a mentionné sur sa page Facebook à ce sujet à l’intention des citoyens : «Si vous me demandez qu’est-ce que ça veut dire, je serais bien embêtée de répondre. Je suppose que l’analyse du dossier suit son cours, mais qu’ils ont besoin de plus de temps», a écrit pour sa part Mme Durocher.

Joint par La Relève, la porte-parole de la CMQ, Anne-Julie Lefebvre, a répondu brièvement par courriel que la Commission a bien reçu les informations transmises par les conseillers et celles-ci «sont toujours en analyse».

Rappelons à ce sujet qu’un avis juridique divulgué le 1<@V>er<@$p> avril par le Journal de Montréal démontrerait que le maire de Varennes, Martin Damphousse, se serait placé en position de conflit d’intérêt en s’interposant dans le processus d’achat d’un terrain par la Ville afin que sa fille en fasse plutôt l’acquisition.