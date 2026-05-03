Activité bien ancrée dans les habitudes depuis plus de 35 ans, la Vélo fête de la famille sera de retour à Boucherville le samedi 30 mai, de 10h30 à 15h, au parc de la Mairie.

L’événement gratuit, organisé par la Ville, propose une journée alliant cyclisme et animations pour tous les âges.

Le coup d’envoi sera donné à 10h30 avec un parcours principal de 8 km. Les participants pourront ensuite choisir de terminer leur sortie au parc ou de poursuivre avec une seconde boucle optionnelle de 7 km. Un circuit d’un kilomètre, destiné aux tout-petits, est également prévu à 13h30 afin de permettre aux plus jeunes de s’initier au vélo dans un cadre sécuritaire.

En parallèle, le parc de la Mairie s’animera dès 11h avec diverses activités familiales, dont des jeux gonflables, des animations pour enfants et une aire de pique-nique. Des organismes locaux seront aussi sur place pour proposer kiosques et initiations. La journée se conclura à 14h avec le spectacle La Magie de la chimie de Yannick Bergeron.

Afin d’assurer la sécurité le long des parcours, la Ville est à la recherche de bénévoles âgés de 14 ans et plus pour encadrer les intersections. Des entraves à la circulation sont à prévoir dans certains secteurs. En cas de pluie, les activités au parc et le spectacle seront annulés, mais le tour cycliste sera maintenu.