La Ville de Boucherville s’associe à l’organisme l’Accorderie de Longueuil afin d’offrir un nouveau modèle d’entraide basé sur l’échange de services. Le principe est simple : le temps devient la monnaie d’échange.

Pour encourager l’adhésion, la Municipalité assumera les frais d’inscription des 150 premiers participants. Dans ce système, une heure de service rendu équivaut à une heure reçue, peu importe la nature de l’aide offerte.

À leur inscription, les membres, appelés « AccordeurEs », obtiennent un crédit initial de 15 heures pour faciliter leurs premiers échanges. Chacun peut proposer ses compétences, qu’il s’agisse de cours de musique, d’aide informatique, de soutien linguistique ou de petits travaux.

Les services disponibles sont regroupés dans un répertoire accessible uniquement aux membres, qui peuvent ensuite communiquer entre eux pour organiser les échanges. Des rencontres mensuelles viendront aussi favoriser le réseautage et renforcer les liens entre participants.

Deux séances d’information sont prévues les 7 et 13 mai à la Maison du bénévolat Ronald-Beaupré afin de présenter le fonctionnement de l’initiative et répondre aux questions du public.