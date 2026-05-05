La Ville de Boucherville accordera une aide financière de 25 000$ à l’organisme Nature-Action Québec (NAQ) pour l’entretien des sentiers et la protection de la biodiversité du boisé Du Tremblay en 2026.

Cette contribution permettra de financer des activités jugées essentielles, notamment l’entretien des infrastructures, la gestion de la végétation, la surveillance du site ainsi que le suivi de la présence du castor. Elle couvrira également l’entretien du site de plein air éducatif aménagé en 2022.

Depuis 2007, la Ville appuie financièrement NAQ dans ses efforts visant l’acquisition, la mise en valeur et la protection de ce milieu naturel. Les sentiers, accessibles depuis 2016, offrent aux citoyens un accès à la nature, tout en encadrant les usages pour préserver l’intégrité des milieux humides.

La Ville souligne que plusieurs défis persistent, dont les impacts de l’agrile du frêne, la présence du castor et les dépôts sauvages.

Les sentiers sur la propriété de NAQ permettent un accès à la nature aux citoyens de Boucherville depuis 2016. Depuis 2015, le soutien financier à NAQ s’élève à 312 000$.