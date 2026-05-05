Un ancien étudiant de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie, Gabriel Laroche, et son collègue, Zachari Lavallée, ont imaginé un pot de plante intelligent nommé Plantagoshi. Celui-ci est conçu comme un compagnon qui surveille la santé des plantes grâce à un écran intégré. Leur projet leur a valu de l’emporter au volet étudiant – niveau collégial du Gala régional montérégien du Défi OSEntreprendre et ils tenteront dorénavant leur chance au niveau national.

Les étudiants du programme Développement logiciel et IA en Techniques de l’informatique au Cégep de Sorel-Tracy ont également intégré une personnalité IA au projet afin de donner une voix unique au compagnon Plantagoshi, ce qui lui permet de communiquer avec ses utilisateurs par audio ou par texte. Cet ajout pourrait notamment contribuer au mieux-être en brisant la solitude chez certaines personnes, comme les aînés, tout en favorisant leur autonomie.

Plusieurs applications sont envisagées pour ce projet, dont l’éducation spécialisée, la persévérance scolaire en permettant aux jeunes de prendre soin de plantes tout en interagissant avec la technologie, et il pourrait éventuellement se déployer en un écosystème de pots interconnectés pour la surveillance de plantes en serre.

Le projet a été développé dans le cadre du parcours Startup et avec l’appui du LabIDEA et du HUB du Cégep de Sorel-Tracy, qui ont fourni l’accompagnement et les équipements nécessaires à la création du premier prototype.