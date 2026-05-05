Pas moins de trois parcs ont été la cible de vandales au cours de la fin de semaine dernière, ce qui a suscité l’indignation de plusieurs citoyens, alors que la Ville de Varennes a dénoncé pour sa part ces actes gratuits.

Ces méfaits ont été perpétrés au parc du Pré-Vert, au parc Ki-Ri et au terrain de pickleball du Carrousel. Une table de pique-nique a été incendiée, tout comme l’intérieur d’une toilette publique. Quant au terrain de pickleball, les vandales ont laissé des traces de pneu sur la surface, alors que des poubelles ont aussi été renversées.

Cette publication de la Ville a suscité plus de 200 réactions de la part de citoyens. (Photo : gracieuseté)

La Ville a dénoncé sur sa page Facebook ces gestes malheureux et des photos ont été prises pour montrer l’ampleur des dégâts. L’administration a souligné que l’équipe des travaux publics collabore avec le fournisseur afin de remplacer les éléments endommagés.

Elle a ajouté que cette démarche, qui implique plusieurs étapes techniques et des coûts importants, nécessitera un certain délai, notamment avant la réouverture de la toilette au parc Ki-Ri.

La Municipalité a rappelé que des caméras de surveillance sont en place sur les sites et les images captées sont en cours d’analyse par la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.

On précise que si des citoyens ont des informations concernant les auteurs de ces actes, de les transmettre à la police au 450 652-9811, alors qu’il est également possible de faire un signalement confidentiel en ligne au : https://www.police-rsl.qc.ca/nous-joindre.html

Beaucoup de réactions

En quelques heures seulement, cette publication a suscité plus de 200 réactions et une centaine de commentaires de la part de citoyens outrés pour la plupart. Plusieurs d’entre eux déploraient que ces gestes de vandalisme n’entraineraient selon eux aucunes conséquences et qu’il faudrait trouver des moyens pour que les auteurs de ces méfaits soient confrontés à des conséquences concrètes afin d’éviter la récidive.

D’autres citoyens reprochent plutôt aux parents de ne pas suffisamment surveiller leurs enfants et que les jeunes se trouvent ainsi livrés trop souvent à eux-mêmes.