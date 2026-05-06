La Ville de Boucherville déposera une demande de financement auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue.

Récemment, la Ville a octroyé un contrat pour la réfection du chemin d’Anjou, incluant les travaux d’asphaltage ainsi que l’aménagement d’une piste cyclable qui permettra d’accéder au site de la carrière Rive-Sud. Les travaux sont évalués à 1 273 195$.

Le projet s’inscrit dans une vision plus large de connectivité régionale. Comme l’a expliqué le maire Jean Martel, ce lien cyclable mènera au futur parc nature et pourrait éventuellement s’interconnecter avec d’autres réseaux, notamment vers Sainte-Julie.

Le maire Mario Lemay envisage d’ailleurs un passage au-dessus de l’autoroute 30 afin de relier ce corridor cyclable. Dans ce contexte, Boucherville espère obtenir une aide financière de 200 000$ de la CMM pour soutenir ce projet. La Municipalité confirme qu’elle assumera sa part des coûts.