Transcontinental a annoncé la vente de son entrepôt de Boucherville pour une somme de 34,9 M$ à Placements Carrousel Inc., la société mère d’Emballages Carrousel, dont le siège social est lui aussi établi dans la Municipalité.

Cette transaction s’inscrit dans un plan de monétisation d’actifs amorcé en 2023 par TC Transcontinental, dont les revenus serviront notamment à réduire son endettement et à soutenir ses investissements stratégiques, a indiqué le chef de la direction financière, Donald LeCavalier.

Pour les Emballages Carrousel, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de centralisation de ses activités logistiques. L’entreprise prévoit regrouper ses opérations d’entreposage actuellement réparties entre Boucherville, Drummondville et Boisbriand dans une installation plus vaste, près de son siège social.

« Cette optimisation permettra d’améliorer notre chaîne logistique et de réduire notre empreinte environnementale », a affirmé le chef de la direction, Michel Bourassa.

Le projet entraînera la fermeture progressive des entrepôts de Boisbriand à l’automne 2026 et de Drummondville au début de 2027, tout en maintenant les services aux clients et en accompagnant les employés concernés.

Les opérations d’entreposage et d’expédition seront ainsi centralisées dans une installation plus vaste située sur la rue De Coulomb, à Boucherville, à proximité de du siège social de l’entreprise qui demeure au 1401 rue Ampère.