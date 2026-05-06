Un don pour le confort et la dignité

Un saut aux Championnats canadiens

Les partenaires en trampoline Isaak Bissonnette Quintal et Charlie Brochu sont sur une belle lancée! Les élèves de quatrième et cinquième secondaire de l’école De Mortagne ont remporté l’or aux Jeux du Québec en trampoline synchronisé, contribuant ainsi au premier rang global de l’équipe de la Rive‑Sud. Par la suite, le duo qui s’entraîne au club Les Dynamix a pris part à la compétition Élite Canada 2026, à Markham en Ontario, où ils ont de nouveau décroché l’or dans leur discipline. Leurs belles performances leur ont permis de se tailler une place aux prochains Championnats canadiens, qui se dérouleront en mai.