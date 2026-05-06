Un don pour le confort et la dignité
Un regroupement de caisses Desjardins a offert récemment un soutien financier de 135 000$ afin de soutenir la Maison Source Bleue, qui offre des soins palliatifs. Cette aide servira notamment au remplacement de lits qui sont essentiels pour améliorer le confort et la dignité de tous, soit deux lits bariatriques, des lits muraux escamotables dans les chambres pour les visiteurs afin d’offrir un meilleur confort aux proches, ainsi que de nouveaux téléviseurs. Pour en apprendre davantage sur la Fondation Source Bleue et la mission humaine qu’elle porte au cœur de notre communauté : https://maisonsourcebleue.ca/
Rafistout chez les jeunes
Dans le cadre du Jour de la Terre, les bénévoles de Rafistout ont rencontré les élèves de l’école secondaire de Mortagne pour les sensibiliser à l’importance de réparer avant de jeter. Les jeunes invités à apporter des objets à faire réparer, ont répondu en grand nombre à l’appel. Manettes de jeux vidéo, écouteurs, bracelet de montre… voilà de beaux exemples concrets qui prouvent qu’il est souvent possible de donner une deuxième vie à des objets plutôt que de s’en débarrasser.
L’Atelier Rafistout, est un service de réparation gratuit (dons bienvenus) offert par le Centre d’action bénévole de Boucherville. Inscription par courriel au [email protected]
Antoine-Girouard s’illustre en mini volley
L’école Antoine-Girouard s’est brillamment illustrée lors du tournoi de mini volley du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Montérégie, les 25 et 26 avril, au Collège Durocher, à Saint-Lambert. Dans la catégorie moustique féminin participatif,l’école est montée sur le podium. Le tournoi du secteur primaire ne cesse de grandir avec les 108 équipes et les 500 joueurs inscrits. Cette année, les filles étaient rendez-vous, avec 62 équipes féminines. C’est un exploit remarquable de la part des jeunes joueuses de 5e et 6e années d’Antoine-Girouard (certaines en étaient à leur première expérience) et leurs entraîneurs.
Des hockeyeurs généreux !
Les joueurs de la ligue de hockey sénior de Boucherville ont récemment fait un don de 11 080$ au Centre de répit dépannage Aux Quatre Poches.Ce don permettra d’offrir onze fins de semaine de répit pour les familles qui en ont tant besoin. Cette somme a été amassée à la suite de leur collecte de fonds annuelle des hockeyeurs organisée chaque année et ce depuis longtemps. Le Centre de répit dépannage accueille des enfants et des adultes présentant une déficience intellectuelle de légère à profonde ou un trouble du spectre de l’autisme avec ou sans handicap physique.
Un saut aux Championnats canadiens
Les partenaires en trampoline Isaak Bissonnette Quintal et Charlie Brochu sont sur une belle lancée! Les élèves de quatrième et cinquième secondaire de l’école De Mortagne ont remporté l’or aux Jeux du Québec en trampoline synchronisé, contribuant ainsi au premier rang global de l’équipe de la Rive‑Sud. Par la suite, le duo qui s’entraîne au club Les Dynamix a pris part à la compétition Élite Canada 2026, à Markham en Ontario, où ils ont de nouveau décroché l’or dans leur discipline. Leurs belles performances leur ont permis de se tailler une place aux prochains Championnats canadiens, qui se dérouleront en mai.