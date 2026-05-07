Le bassin récréatif du complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier portera désormais le nom de Madeleine Guérette.

Employée de la Ville de Boucherville pendant 55 ans, à la réception du Centre sportif Pierre-Laporte jusqu’en 2015, puis au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, Madeleine Guérette a marqué des générations de citoyens

Reconnue pour son approche chaleureuse, Mme Guérette, ou Mado pour les plus intimes, a tissé des liens durables avec la communauté. Elle connaissait les usagers par leur prénom et prenait le temps d’échanger avec chacun, avec une attention toute particulière pour les enfants.

Pour souligner sa carrière remarquable et son dévouement exceptionnel et profondément humain, la Ville de Boucherville a annoncé, lors du Déjeuner du maire, que le bassin récréatif destiné aux jeunes enfants du complexe aquatique portera désormais son nom.

Cette décision s’inscrit dans une volonté de préserver la mémoire collective, a expliqué le président de la Commission de toponymie de Boucherville, le conseiller municipal François Démarais.

«Les noms que nous donnons aux lieux ne sont jamais anodins. Ils portent une mémoire, transmettent une histoire et confèrent à nos espaces une résonnance qui dépassent leurs simples fonctions. La toponymie est un patrimoine vivant qui ancre notre identité collective», a-t-il souligné.

Selon lui, le choix de Madeleine Guérette «s’impose avec justesse et évidence». À partir du 14 juillet 1966, elle a accueilli les citoyens à la piscine et à l’aréna municipaux, devenus plus tard le Centre sportif Pierre-Laporte, où elle a œuvré jusqu’à la fermeture des installations en 2015, avant de poursuivre son engagement au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Au fil des décennies, elle a vu défiler des générations de Bouchervillois. «Son dévouement dépassait largement ses fonctions», a-t-on rappelé.

Le maire a pour sa part livré un témoignage plus personnel, se remémorant ses propres visites d’enfance au centre sportif. Il a évoqué une femme à la fois rigoureuse et profondément humaine, qui a contribué à façonner une ville «à échelle humaine, où la solidarité et l’entraide font partie du quotidien ».

«Le parcours de Mme Guérette est intimement lié à l’histoire de nos infrastructures sportives et communautaires. En nommant ce bassin en son honneur, la Ville souhaite laisser une trace permanente de son apport inestimable et de sa gentillesse, qui ont marqué des générations de Bouchervillois », a-t-il déclaré.

Reine du carnaval de Boucherville en 1967, récipiendaire du prix Pierre-Boucher en 2022, Madeleine Guérette voit son héritage inscrit de façon durable dans l’espace public. Émue, elle a confié ne pas s’attendre à un tel hommage, disant avoir été touchée par l’ampleur de la reconnaissance témoignée.

Très active encore aujourd’hui, on peut la croiser à l’accueil de la Galerie Vincent-D’Indy ainsi qu’au comptoir des Files d’Isabelle, où elle s’implique bénévolement.