Les pompiers répondent à l’appel…des séries éliminatoires! La fièvre des séries s’est emparée de l’Association des pompiers de Sainte-Julie, qui a modifié son logo afin de soutenir le Bleu-Blanc-Rouge!

Les pompiers sont des experts pour éteindre des feux et, dans le cadre des présentes séries, les Canadiens de Montréal ont besoin d’eux, car le club se trouve présentement dans le «feu de l’action» et l’équipe espère de ne pas se «brûler»!

Rendre hommage

L’Association a tenu à souligner la Journée internationale des pompiers qui est observée le 4 mai à la suite de la mort de cinq pompiers dans un incendie dans le <@Ri>bush<@$p> australien, le 4 janvier 1999.

Cette date du 4 mai est le jour de la Saint-Florian, le saint patron des pompiers, et elle a été retenue depuis afin de commémorer leur disparition et célébrer le courage de ces hommes de devoir.

«Aujourd’hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui répondent présents en tout temps pour protéger notre communauté. Leur courage, leur dévouement et leur solidarité font une réelle différence, chaque jour.»

«Merci à tous les pompiers et pompières pour votre engagement exceptionnel», est-il mentionné sur la page Facebook de l’Association.