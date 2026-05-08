Les festivités entourant le 175e anniversaire de fondation de Sainte-Julie ont été lancées le weekend du 2 et 3 mai et on a célébré cette fête en parlant, en riant, en mangeant, en priant, en dansant, en marchant et même… en courant!

Le 2 mai, départ de l’événement sportif À vos marques Sainte-Julie a marqué également le coup d’envoi des festivités et, malgré le temps frais et la pluie, les sourires étaient au rendez-vous chez les 1 200 coureurs et marcheurs.

Le 3 mai, l’église était bondée, alors que plus de 450 personnes assistaient à la messe commémorative. (Photo : La Relève – Daniel Bastin)

Le grand événement du weekend était sans nul doute la messe commémorative dans une église bondée, alors que plus de 450 personnes y prenaient place, le dimanche 3 mai. Parmi eux, on remarquait tout particulièrement une dizaine de «Belles d’autrefois», des dames qui ont fait un bond dans le temps, de la fondation de Sainte-Julie en 1851, jusqu’aux années 1940, afin de venir saluer et renouer avec leur communauté.

L’histoire continue de s’écrire

Cette commémoration fut suivie par un dîner festif réunissant symboliquement 175 personnes au Centre communautaire de Sainte-Julie. La députée de Verchères et mairesse de Sainte-Julie pendant 16 ans, soit de 2005 à 2021, Suzanne Roy, a été un témoin important de cette évolution, elle qui était conseillère municipale lors des Fêtes du 150e en 2001.

«Aujourd’hui, à Sainte-Julie, on a pris un moment pour revenir à l’essentiel. Le 175e anniversaire de la paroisse Sainte-Julie, c’est d’abord une histoire de gens. La paroisse représente, à sa façon, le noyau même de la naissance de Sainte-Julie : des familles établies ici depuis longtemps, des gens qui ont bâti, transmis et fait grandir notre ville.»

«D’environ 1 000 habitants à près de 30 000 aujourd’hui, Sainte-Julie a beaucoup changé, mais son histoire continue de s’écrire avec celles et ceux qui l’habitent», a-t-elle ajouté en soulignant les 100 ans de Mme Hélène Coulombe Desrocher, «Julievilloise de toujours, issue d’une des premières familles établies ici».

Les 100 ans de Mme Hélène Coulombe Desrocher, Julievilloise de toujours et issue d’une des premières familles établies, ont été célébrés. (Photo : gracieuseté)

Elle a aussi remercié tout particulièrement le président de la Fabrique de la paroisse depuis 23 ans, Daniel Richard, et toute son équipe pour avoir concrétisé cette journée très spéciale.

Un autre bond dans le passé est prévu le 6 juin dans le cadre de la Fête au Vieux-Village, qui effectuera un véritable retour dans le temps avec des personnages d’époque, un site agrandi et un circuit animé qui mettra en valeur le patrimoine julievillois.