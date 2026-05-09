La Ville de Boucherville est désormais officiellement propriétaire de plus de cinq millions de pieds carrés de terrain (48,57 hectares) dans le secteur du Terroir, adjacent à l’ancienne carrière Rive-Sud réhabilitée.

Grevée d’une servitude de conservation, cette acquisition permettra de protéger à perpétuité ce milieu naturel reconnu pour sa grande valeur écologique, où l’on retrouve jusqu’à 87 espèces fauniques, dont la rainette faux-grillon, une espèce désignée menacée au Québec et au Canada.

Selon le maire de Boucherville, Jean Martel, il s’agit de la plus importante acquisition de terrains à des fins de conservation réalisée dans la région métropolitaine depuis une quinzaine d’années.

Le maire a également souligné l’ampleur du projet global de conservation qui prendra forme au fil des prochaines acquisitions prévues dans le secteur. «Quand tout ça sera assemblé, l’ensemble du secteur protégé sera comparable au parc du Mont-Royal. C’est majeur pour Boucherville et pour la région métropolitaine.»

Boucherville dépasse déjà ses objectifs de conservation

Le directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Massimo Iezzoni, a salué le leadership de la Ville en matière de protection des milieux naturels. «La bonne nouvelle, c’est que Boucherville a non seulement atteint son objectif de 20% de protection du territoire, mais l’a dépassé. Vous êtes maintenant à 23,8%, ce qui dépasse également la moyenne de la CMM.»

Il a rappelé que cet engagement s’inscrit dans les objectifs internationaux de conservation issus de la COP15. «Avec la cible de 30% de protection du territoire fixée dans le cadre de la COP15, Boucherville est clairement un leader dans la région métropolitaine.»

Une acquisition maintenant officielle

Jean Martel a précisé que la transaction est maintenant officialisée et qu’un premier versement a été effectué. «Aujourd’hui, la bonne nouvelle, c’est qu’on n’a pas seulement des propriétés potentielles dans ce secteur, mais on a acquis officiellement notre premier terrain et effectué notre premier versement.»

Le maire a expliqué le mécanisme d’acquisition prévu pour l’ensemble des 7,5 millions de pieds carrés visés dans le secteur du Terroir. «Le promoteur propriétaire envoie un avis de cession. Lorsqu’on reçoit cet avis pour un terrain, on a deux ans pour passer chez le notaire et six ans pour payer le tout. Aujourd’hui, nous avons reçu l’avis de cession pour les cinq millions de pieds carrés et nous sommes passés chez le notaire.»

Un montage financier majeur

Le premier versement lié à cette acquisition s’élève à 7,8 M$. De cette somme, 6,8 M$ proviennent des partenaires financiers de la Ville. Nature-Action Québec contribue à hauteur de 4,8 M$ grâce à un financement accordé par Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre du Fonds canadien pour la nature. Cette entente prévoit également des mesures de protection et de conservation à perpétuité du site, dont la gestion a été confiée à Nature-Action Québec. La démarche bénéficie aussi d’une contribution de 2 M$, versée conjointement par la Communauté métropolitaine de Montréal et le gouvernement du Québec dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

«Nature-Action Québec verse 4,8 M$ sur le 7,8 M$. La CMM et le gouvernement du Québec versent ensemble 2 M$. Il reste donc environ 1 M$ assumé par les contribuables de Boucherville. Ça représente seulement 13% de ce qu’on verse », a précisé le maire.

Il a également rappelé que la Ville avait mis en place un Fonds vert alimenté par une portion des surplus municipaux afin de saisir ce type d’opportunité de conservation. «L’idée était de prendre 20% des surplus et de les mettre dans le Fonds vert pour acquérir des terres à des fins de conservation. Aujourd’hui, on est contents de l’avoir fait parce qu’on a les moyens de saisir cette occasion.»

Un vaste parc naturel à venir

Cette acquisition permettra aussi de bonifier l’offre d’activités du futur site de l’ancienne carrière Rive-Sud, dont la réhabilitation est maintenant complétée selon les normes du ministère de l’Environnement. «L’ancienne carrière Rive-Sud est réhabilitée et la Ville en fera un parc. Nous aurons le boisé Pierre-Dansereau et un parc intégré dans le secteur, comprenant des sentiers, un bassin d’eau, une colline, un bâtiment d’interprétation et liens cyclables pour les citoyens», a -t-il expliqué le maire.

La Ville prévoit que d’autres acquisitions suivront dans ce secteur au cours des prochaines années afin de compléter l’une des plus importantes démarches de conservation réalisées récemment dans la région métropolitaine.

Rappel historique du dossier

Le maire a également retracé les origines de ce dossier, amorcé il y a plusieurs années.

«À l’époque, la carrière n’était pas encore réhabilitée et plusieurs projets de développement étaient prévus dans le secteur, notamment les projets Terroir 1, 2 et 3.» Le maire a rappelé que les promoteurs avaient intenté une poursuite de 116 M$ contre la Ville après plusieurs années d’attente liées aux autorisations et à l’évolution du dossier.

«En janvier 2024, un mois avant le procès, notre directeur général, Roger Maisonneuve, a négocié avec les promoteurs une entente hors-cour permettant l’acquisition d’une partie importante des terrains à des fins de conservation.» L’entente conclue prévoit notamment la protection de 7,5 millions de pieds carrés de terrain, dont les cinq millions de pieds carrés acquis officiellement aujourd’hui constituent la première phase.

En contrepartie, un maximum de 1 050 unités d’habitation pourra être construit dans certaines portions du secteur, sous réserve des autorisations environnementales et municipales requises.

Le maire a rappelé qu’à l’origine, entre 5 000 à 7 000 unités résidentielles étaient envisagées dans le secteur du boisé Pierre-Dansereau. «Il y avait des milliers de logements qui étaient prévus là. Aujourd’hui, on protège encore davantage de territoire qu’à l’époque des premières ententes de conservation.»

Un prix

Les démarches de conservation ont fait en sorte que Nature Action Québec a décerné à la Ville de Boucherville le prix Ambassadeur municipal de protection des milieux naturels et de la rainette faux-grillon dans le cadre des célébrations des 40 ans de NAQ.