Le Théâtre Jankijou de Boucherville clôturera sa saison avec une incursion dans les coulisses du rire en présentant Silence en coulisses!, une comédie britannique de Michael Frayn adaptée en version québécoise par Josée La Bossière.

Inspirée de la pièce culte Noises Off, la production plonge le public dans le quotidien chaotique d’une troupe de théâtre qui tente tant bien que mal de monter une pièce de boulevard. Quiproquos, oublis de texte et tensions de coulisses s’enchaînent alors que la frontière entre scène et réalité s’effrite progressivement. Une mécanique comique bien huilée où, paradoxalement, tout ce qui dérape devient le cœur du spectacle.

Sous la mise en scène de Patriq Chénier, le Théâtre Jankijou promet une production soignée, portée par des décors élaborés et une attention particulière portée à la scénographie, jusqu’à l’entracte qui fait lui-même partie de l’expérience.

Une pièce mettant en vedette Sylvie Brosseau, Liliane Carl, Janick Coutu, Gabrielle Garand, Sylvain Lussier, Rafik Nouar, Line Riendeau, Yannick Tetreault, et Svetlana Verdes.

Les représentations auront lieu les 28, 29 et 30 mai 2026 à 20h, ainsi que le 31 mai à 14h, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com ou via le site de la troupe, jankijou.com ou à la porte.