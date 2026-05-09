Un avertissement est lancé à la population de Sainte-Julie puisqu’une sorcière sera en ville le mardi 19 mai prochain! Non, elle ne s’est pas échappée de la plus récente édition de la Traverse de l’épouvante, c’est plutôt la comédienne Marilyn Castonguay qui sera en entrevue entre deux présentations de Ma belle-mère est une sorcière.

Ce film raconte avec humour l’histoire de Margot, 12 ans, qui refuse la séparation de ses parents. Elle est convaincue que la nouvelle compagne de son père est une sorcière maléfique qui a ensorcelé son papa. Margot élabore donc un plan pour se débarrasser d’elle, mais tout ne se déroulera pas comme prévu…

Rappelons à ce sujet qu’une nouvelle offre culturelle a vu le jour récemment à Sainte-Julie, Diffusion D’Youville, qui veut présenter un film d’intérêt par mois, le mardi, à la Salle Maurice-Savaria de l’école secondaire du Grand-Coteau.

Le 19 mai, les spectateurs pourront voir le 27e Conte pour tous, Ma belle-mère est une sorcière, qui met notamment en vedette la comédienne qui est la gagnante du Gémeaux pour le meilleur premier rôle dans la série C’est pour ça que je t’aime. Après la projection de 17h30, elle donnera une entrevue avec directeur général et programmation de ce nouvel organisme culturel, Patrice Duchesne.

Pour assister à l’événement du mardi 19 mai, l’admission est de 8$ pour les étudiants, 9$ pour les citoyens de Sainte-Julie et 10$ à prix régulier, à la porte ou à la billetterie

En ligne. Il est à noter que l’admission pour ce Conte pour tous sera de 5$ seulement pour les jeunes de 17 ans et moins.

Soulignons que la Ville de Sainte-Julie a accordé récemment une aide financière de 8 000$ à l’organisme Diffusion D’Youville dans le cadre de son Fonds culturel. Cette contribution vise à soutenir la diffusion de films à la salle Maurice-Savaria une fois par mois et à favoriser l’accès à une offre culturelle diversifiée pour les citoyens.