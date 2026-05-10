Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est présentement à la recherche de Samuel Eduardo Olivares Bahamonde, 25 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 8 mai en soirée, dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil. La police dit avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.

Le SPAL indique notamment que le jeune homme se déplacerait principalement à pied et qu’il pourrait également se trouver à Montréal.

Il a les cheveux ainsi que les yeux bruns et il arbore une barbichette et la moustache. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu avec l’inscription Gazon Royal, un pantalon noir avec des poches beiges.

Samuel Eduardo Olivares Bahamonde mesure 5 pieds et 6 pouces (168 cm) et pèse 143 livres (65 kilos).

Toute personne qui l’aurait aperçu est priée de contacter le 911 sans délai.