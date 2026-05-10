Un récent sondage sur les commerces de proximité mené par la MRC de Marguerite-D’Youville démontre que les citoyens aimeraient pouvoir compter sur davantage de commerces alimentaires spécialisés, de restaurants indépendants, ainsi que plus de cafés et de lieux conviviaux, accessibles et de proximité.

Au total, 230 personnes ont répondu au sondage du 16 février au 27 mars dans les municipalités de la MRC, dont à Sainte-Julie et Varennes.

Au chapitre de l’alimentation, les responsables du Service de développement économique de la MRC ont pu constater qu’il y a une demande marquée pour des commerces de produits frais et spécialisés, comme des fruiteries, boulangeries, pâtisseries, boucheries et poissonneries, ainsi que pour des produits locaux et de qualité.

Du côté de la restauration, les gens aimeraient avoir plus de restaurants indépendants, davantage de diversité et de formules conviviales, comme des bistros, des cafés-restaurants, des offres déjeuner, etc.

En ce qui concerne les cafés et lieux de rencontre, la population a exprimé son désir d’espaces accessibles pour socialiser, travailler ou prendre une pause afin de contribuer à l’animation du milieu de vie.

Orienter les futures actions

«Les réponses ne parlent pas seulement d’attirer de nouveaux commerces : elles expriment aussi un besoin de proximité, de qualité et de lieux où l’on se retrouve. C’est une information précieuse pour orienter, avec nos municipalités et le milieu des affaires, les prochaines actions en développement commercial sur notre territoire», a expliqué à ce sujet le préfet de la MRC, Daniel Plouffe.

Il a souligné que ces réponses sont l’expression d’un même besoin, soit de faciliter la vie de tous les jours grâce à des services accessibles, de qualité, et à des lieux qui contribuent à la vie de quartier.

Un résumé des résultats de ce sondage sera partagé avec les municipalités et les partenaires afin d’appuyer l’identification de pistes d’implantation et l’accompagnement des commerces locaux.