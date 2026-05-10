Une des œuvres du sculpteur du Bouchervillois, Alain Daignault, aussi connu sous son nom d’artiste Daigno, a fait son entrée dans la collection d’œuvres de l’Assemblée nationale.

La députée et présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a en effet annoncé que la sculpture Le commencement sera dorénavant exposée à son bureau de circonscription de façon permanente.

Composée de bois flotté, d’argile et d’acier, cette sculpture, jusqu’à dernièrement prêtée au bureau de circonscription par son créateur, illustre bien la fascination de ce dernier pour le corps humain, de même que sa profonde habileté à communiquer une panoplie d’émotions à travers son art.

«Je suis ravie de pouvoir contribuer ainsi au rayonnement du talent exceptionnel d’un citoyen de Boucherville», a déclaré Mme Roy.

M. Daignault offre des cours-ateliers de sculpture et de modelage au Café centre d’art, situé dans le Vieux-Boucherville. Il y effectue en ce moment une résidence d’artiste.