La campagne Évitons d’être à 0, Économisons l’eau! est de retour et dans le cadre de celle-ci, la population est non seulement invitée à préserver cette précieuse ressource, mais aussi à visiter les installations de la Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) à Varennes, le 23 mai.

Cette initiative qui est déployée durant le mois de mai a pour but de réduire les pics de consommation estivaux, qui surviennent notamment lors du remplissage des piscines, et à encourager l’adoption d’habitudes écoresponsables tout au long de la saison chaude.

La RIEP insiste que chaque geste compte pour préserver cette ressource essentielle. Il est à noter dans ce contexte que l’utilisation des toilettes est la principale source de consommation d’eau potable dans une maison et elle représente environ 30 % de toute l’eau consommée par un foyer.

Les citoyens de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable sont invités le samedi 23 mai, entre 13h et 16h30, à découvrir les installations de la RIEP, située au 1870, route Marie-Victorin, à Varennes.

Une nouveauté s’ajoute à la campagne cette année, alors que la population pourra découvrir des trucs et astuces afin d’économiser l’eau potable en participant au Quiz INTELL’EAU, disponible chaque semaine du mois de mai sur les réseaux sociaux des villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable.

«La campagne Évitons d’être à 0, économisons l’eau nous rappelle chaque année que la protection de l’eau potable est une responsabilité partagée. Nous misons sur la sensibilisation et la collaboration avec les citoyens pour développer des comportements responsables et assurer un avenir durable pour notre communauté. J’espère que les portes ouvertes de la RIEP permettront à la population de découvrir des gestes concrets à adopter pour consommer l’eau potable de manière responsable», a rappelé le maire de Sainte-Julie et président de la RIEP, Mario Lemay.