Collecte de vélos réussie
Le 2 mai, Environnement Nature Boucherville, en collaboration avec Cyclo Nord-Sud, tenait la 22e édition de sa collecte annuelle de vélos. L’objectif de récupérer 125 bicyclettes a été dépassé, alors que plus de 132 vélos, souvent en très bon état, ont été donnés afin de leur offrir une seconde vie. Les vélos amassés seront remis à neuf avant d’être redistribués dans divers projets sociaux. Une partie est envoyée au Togo afin de soutenir des femmes dans leurs déplacements quotidiens. Sur la photo, des bénévoles de la Maison des jeunes de Boucherville, La Piaule, s’affairent à la remise en état d’une bicyclette.
Prix Coup de cœur pour Myrtha Pelletier
L’artiste peintre Myrtha Pelletier a remporté le Prix Coup de cœur du public lors de l’exposition de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud, présentée le mois dernier au centre multifonctionnel Francine-Gadbois et réunissant 76 artistes. Sur la photo, elle reçoit cet hommage qui l’a profondément touchée. Peintre depuis près de 30 ans, elle a d’abord exploré le réalisme avant d’élargir sa pratique à diverses techniques. Aujourd’hui, son travail à l’acrylique propose un langage libre entre abstraction et figuration. Ses œuvres sont présentes ici et à l’international.
290 000$ pour La Source Bleue
La 17e Marche Source Bleue s’est tenue le dimanche 3 mai, réunissant plus de 700 participants. Organisée par la Fondation Source Bleue, l’activité de financement était aussi un moment de retrouvailles pour les proches ayant accompagné un être cher en fin de vie à la Maison de soins palliatifs Source Bleue. Devant une foule émue, un montant net de 290 000$ a été dévoilé. Cette édition proposait plusieurs nouveautés, dont un départ au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, un arrêt commémoratif à la Maison Source Bleue et l’ajout d’un parcours d’un kilomètre, favorisant une participation élargie
Unis pour faire briller les idées
L’Expo-Arts annuelle des élèves de l’école Père-Marquette à Boucherville intitulée Le ciel des écrivains a mis à l’honneur la rencontre entre l’écriture et les arts, dans une ambiance à la fois poétique et inspirante. Tous ont contribué à faire naître un univers où les mots prennent leur envol, à l’image des «oiseaux-messagers», porteurs de récits à partager. Un moment marquant de la soirée a été l’inauguration de la toute nouvelle bibliothèque de l’école, qui a suscité beaucoup d’enthousiasme. À cette occasion, les mots et les images se sont unis pour faire briller les idées et donner des ailes à toute une communauté.
De jeunes judokas…renversants!
Les athlètes de judo du programme Sport-Études de l’école secondaire De Mortagne ont obtenu une récolte impressionnante de médailles lors du récent Championnat provincial 2026 qui se tenait à Trois-Rivières les 28 et 29 mars. Au total, huit médailles ont été remportées par les élèves du programme de Boucherville. Une mention toute spéciale à Ashkan Khahan-Zamora pour ses deux médailles d’or chez les U16 et U18, à Zander Tselios pour sa médaille d’or chez les U16 et l’argent chez les U18, ainsi qu’à Maika Nephtali, qui décroché l’argent chez les U21/Senior ainsi que le bronze chez les U18. Des résultats…renversants!