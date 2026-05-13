Collecte de vélos réussie

Unis pour faire briller les idées

L’Expo-Arts annuelle des élèves de l’école Père-Marquette à Boucherville intitulée Le ciel des écrivains a mis à l’honneur la rencontre entre l’écriture et les arts, dans une ambiance à la fois poétique et inspirante. Tous ont contribué à faire naître un univers où les mots prennent leur envol, à l’image des «oiseaux-messagers», porteurs de récits à partager. Un moment marquant de la soirée a été l’inauguration de la toute nouvelle bibliothèque de l’école, qui a suscité beaucoup d’enthousiasme. À cette occasion, les mots et les images se sont unis pour faire briller les idées et donner des ailes à toute une communauté.