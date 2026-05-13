Un des signes que la saison estivale approche, c’est la venue de la traditionnelle Fête au Vieux-Village à Sainte-Julie, qui se tiendra cette année le samedi 6 juin. En marge de cet événement, le Marché des petits entrepreneurs est de retour cette année pour une troisième édition, alors qu’il avait attiré pas moins de 4 000 visiteurs l’an dernier.

Le responsable du marché, Félix Boulianne, a expliqué qu’à cette occasion, une cinquantaine de jeunes Julievillois âgés de 5 à 17 ans présenteront leurs petites entreprises lors de l’événement extérieur qui prendra place près de l’église.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative provinciale de la Grande journée des petits entrepreneurs. Il est à noter qu’en 2025, ce sont 11 000 jeunes issus de toutes les régions du Québec qui ont présenté leurs créations.

À Sainte-Julie, ces jeunes créatifs présenteront fièrement le fruit de leur travail, qu’ils soient concepteurs de jeux de société, dans le domaine de l’impression 3D, ou qu’ils s’improvisent cuisiniers pour le plaisir des papilles gustatives de tous.

M. Boulianne souligne que les jeunes entrepreneurs ont suivi un parcours préparatoire complet pour être prêts pour le grand jour. Ils ont donc assisté à un programme de formation via la plateforme de la Grande journée, en plus de prendre part à deux ateliers en présentiel avec le responsable du marché.

Il ajoute que la démarche qu’entreprennent ces jeunes est plus que formatrice pour développer le sens des affaires chez eux et pour créer la relève auprès des entreprises d’ici.

L’an dernier, ce marché bien spécial a attiré près de 4 000 visiteurs qui ont encouragé les participants afin qu’ils réalisent leurs petits et… grands rêves éventuellement, qui sait?