Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Vous cherchez une brasserie artisanale à Boucherville? Gaspard n’entre pas dans le moule classique. Ce n’est pas juste un endroit où on vient prendre une bière, c’est un lieu de rassemblement, une salle de spectacle impro, un resto de quartier avec une âme. Ouvert en 2023 par Mathieu et Olivier, deux gars de la Rive-Sud dans l’âme, Gaspard a rapidement trouvé sa place dans le paysage gastronomique de Boucherville avec une centaine de places assises et une vision claire : faire le pont entre accessibilité, qualité et diversité.

Dans ce deuxième épisode de Tournée Gourmande, Joëlle s’assoit avec Mathieu Roy et David Limoge pour parler bière, bouffe et philosophie d’entreprise. Parce qu’ici, tout est lié.

16 lignes. Toujours en mouvement.

Ce qui distingue Gaspard, c’est d’abord son offre brassicole : 16 lignes de bières maison, renouvelées presque à toutes les semaines. IPAs, blanches, saisonnières, la volonté, c’est de séduire autant le passionné de bière que celui qui découvre le genre pour la première fois. Comme le dit l’équipe : « On veut aller chercher autant les vrais tripeux de bières que la clientèle qui est plus relaxe par rapport à la bière. » Et ça marche.

Un lieu de rassemblement avant tout

Soirées d’humour, soirées musicales, quiz, soirées célibataires — Gaspard a rapidement greffé des événements à son offre. Pas pour faire du bruit, mais parce que c’est dans l’ADN du projet. L’équipe veille cependant à trouver l’équilibre : ceux qui veulent juste manger tranquilles peuvent le faire, sans se faire envahir par un événement à chaque visite.

La bouffe, aussi sérieuse que la bière

À leur arrivée, Dave a revu le menu de fond en comble : meilleurs ingrédients, recettes standardisées, tests de goût en série. La cuisine est maison, de saison, pensée pour bien accompagner les bières brassées sur place. Et si la règle d’or en cuisine, c’est de limiter les modifications aux plats? C’est pour une bonne raison — comme l’explique avec humour l’équipe, ôter un ingrédient clé, « c’est plus le même plat ».

La Rive-Sud, une scène gastronomique solide

Pour Dave et Mathieu, pas de fausse modestie : la scène de bouffe sur la Rive-Sud, elle est là, elle est réelle, et elle mérite d’être reconnue. Des chefs de qualité, des produits frais, des prix plus accessibles qu’en ville et une hospitalité sincère. Gaspard en est un bel exemple.

Et pour célébrer ça comme il se doit, le chef de Gaspard partage sa recette de bruschetta maison, fraîche, simple, et terriblement efficace avec une pinte bien froide à côté. Exactement le genre de bouffe qu’on a envie de faire un vendredi soir.

🥖 Bruschetta style Gaspard

Une recette fraîche, simple et goûteuse — parfaite avec une bonne bière de microbrasserie.

Ingrédients :

2 tasses de tomates cerise, épépinées et coupées en dés

3 c. à soupe d’oignon finement haché (environ le quart d’un oignon)

2 à 3 gousses d’ail hachées (12 g)

3 à 4 c. à soupe de vinaigre balsamique (45 à 60 ml)

3 c. à soupe d’huile d’olive (45 ml)

¼ c. à thé de sel (1,25 ml)

¼ c. à thé de poivre (1,25 ml)

½ paquet de basilic frais, ciselé

½ baguette de pain croûté, tranchée

Préparation :

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Déposer les tranches de pain sur une plaque de cuisson. Badigeonner d’huile d’olive. Saupoudrer de sel, poivre et herbes de Provence. Cuire au four de 5 à 7 minutes, jusqu’à ce que les croûtons soient légèrement dorés. Laisser refroidir sur la plaque. Épépiner et couper les tomates en petits dés. Hacher finement l’oignon et l’ail. Dans un grand bol, mélanger les tomates, l’oignon et l’ail. Ajouter le vinaigre balsamique et l’huile d’olive. Saler et poivrer. Incorporer le basilic frais ciselé. Mélanger délicatement pour ne pas écraser les tomates. Répartir la garniture sur les croûtons et servir immédiatement.

Astuces maison

Si les tomates sont trop juteuses, égoutter légèrement pour éviter une texture trop liquide.

Pour garder un maximum de fraîcheur, ciseler le basilic juste avant de l’ajouter au mélange.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026