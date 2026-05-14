Les navettes fluviales reprendront du service le 22 mai pour la saison estivale 2026. Elles relieront comme les années passées Montréal, Boucherville, Longueuil et Varennes grâce à six liaisons.

Utilisées autant pour les déplacements domicile-travail que pour accéder aux festivals et grands événements montréalais, les navettes permettent aux usagers d’éviter la congestion routière tout en profitant d’une alternative à l’automobile, indique l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Dès le 22 mai, les premières traversées des lignes N1 (Boucherville – parc Bellerive), N2 (Boucherville – Vieux-port) et N3 (Vieux-Port – Pointe-aux-Trembles – Varennes) seront offertes entre 6h et 6h30 du lundi au vendredi. La liaison N4, reliant le Vieux-Port de Montréal, l’île Sainte-Hélène et Longueuil, maintiendra son horaire prolongé jusqu’à 23h les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, afin de faciliter les déplacements en soirée.

Comme lors des étés précédents, des départs additionnels seront offerts à 20h et 21h30 au départ de Boucherville vers le Vieux-Port de Montréal, ainsi qu’à 21h45 et 22h30 en provenance du Vieux-Port.

La navette fluviale N1 demeure gratuite. Les cyclistes pourront encore cette année embarquer leur vélo gratuitement à bord.

En plus de ces deux liaisons à Boucherville, les citoyens pourront, dès le 6 juin, emprunter de nouveau la navette fluviale se rendant au parc national des Îles-de-Boucherville (île Grosbois).

Retour sur la saison 2025

La saison 2025 des navettes fluviales, qui s’est déroulée du 17 mai au 31 octobre, a connu une forte croissance avec plus de 543 600 déplacements, soit une hausse de 18% par rapport à 2024. L’achalandage a particulièrement augmenté sur les lignes N4, N5 (Express Vieux-Port – Île Sainte-Hélène) et N2.

Le taux de satisfaction est de 94 %.