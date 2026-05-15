Le journaliste de La Relève Daniel Bastin a eu la surprise de recevoir un hommage de la députée de Verchères Suzanne Roy, à l’Assemblée nationale à Québec, le 12 mai.

Croyant aller à Québec uniquement pour faire le bilan de la vie politique de Mme Roy, le journaliste a plutôt reçu un chaleureux hommage de la députée, au Salon Rouge.

«Depuis près de 27 ans, M. Bastin informe notre communauté avec rigueur, humanité et authenticité, tout en faisant rayonner notre région. Il pose un regard humain, profondément engagé envers les gens d’ici», a-t-elle affirmé, devant M. Bastin qui assistait au moment depuis la tribune.

«Daniel, c’est aussi une personne grandement appréciée pour sa générosité, son humour rassembleur et son incomparable sens de la répartie» a aussi relevé Mme Roy.

Elle lui a remis un médaillon de l’Assemblée nationale, en souvenir de cet événement.

Surpris et touché de l’attention, Daniel Bastin a parlé de Mme Roy comme d’une femme qu’il admire grandement. «On est au service de la communauté tous les deux. C’est pour ça que c’est touchant.»