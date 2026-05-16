À Boucherville, le parc de la Frayère est devenu un habitat important pour plusieurs espèces de tortues d’eau douce, dont la tortue géographique, une espèce en voie de disparition.

Depuis six ans, Canards Illimités Canada y effectue un suivi à l’aide de drones afin de mieux comprendre les déplacements de ces reptiles vulnérables.

Entre mai et juillet, période de nidification, les tortues quittent fréquemment les milieux humides pour aller pondre leurs œufs, souvent près des routes et des accotements de gravier.

Comme le boulevard Marie-Victorin longe le parc, les automobilistes sont invités à redoubler de prudence puisque les risques de collisions augmentent durant cette période.

Afin de réduire les dangers, Canards Illimités Canada a aménagé un site de ponte en gravier à proximité du marais pour limiter les traversées vers la chaussée.

De son côté, Conservation de la nature Canada invite les citoyens à signaler les observations de tortues sur la plateforme Carapace. Les données recueillies permettent d’identifier les secteurs problématiques et de mettre en place des mesures de protection, comme des panneaux de signalisation ou des passages fauniques.