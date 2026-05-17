Les travaux de rinçage annuel sur le réseau d’aqueduc sont en cours dans les secteurs résidentiels de Varennes et ces opérations devraient se poursuivre jusqu’en juin. Durant la période de rinçage, l’eau pourrait paraître brouillée ou parfois même rougeâtre.

Ces actions menées par la Ville ont pour but de déloger les différents dépôts, d’assurer une meilleure qualité et d’améliorer l’écoulement de l’eau dans les conduites d’aqueduc.

Lors des opérations des panneaux seront installés à l’entrée des différents secteurs visés lorsque les interventions seront en cours d’exécution.

Il faut savoir que, durant la période de rinçage, l’eau pourrait paraître brouillée ou parfois même rougeâtre, une situation qui est «normale», indique la Ville, tout en ajoutant que «l’eau demeure potable puisque seule sa couleur est altérée ».

Dans ces situations, la Municipalité recommande aux citoyens d’attendre avant de consommer l’eau ayant une coloration rougeâtre en la laissant couler «pour une durée approximative de 5 à 10 minutes où jusqu’à ce que l’eau redevienne incolore».

Aucune interruption à l’alimentation en eau potable n’est prévue dans le cadre de ces opérations et il est possible que les travaux de rinçage entrainent une diminution de la pression de l’eau, une situation qui n’est que temporaire.

Un examen de son réseau

Il est à noter à ce sujet que, lors de l’assemblée du début mai, la Ville a octroyé un contrat de plus de 91 000$ à l’entreprise Nordikeau afin d’examiner son réseau d’eau potable. Le mandat est accordé pour une période de trois ans, soit de 2026 à 2028, avec une possibilité de prolongation.

La firme a pour mandat d’analyser l’état des conduites sur l’ensemble du territoire afin de prévenir les bris et d’optimiser les interventions futures.